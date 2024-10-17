ПЦ «Вся Уфа» объединили с издательским домом «Уфа»

МУП «Продюсерский центр "Вся Уфа"», зарегистрированное в ноябре 1999 года, прекратило свое существование. Предприятие, деятельность которого в основном была связана с городским телеканалом «Вся Уфа», присоединилось к МБУ «Издательский дом "Уфа"». ИД «Уфа» издает газеты «Вечерняя Уфа» (на русском и башкирском языках), «Уфимские ведомости», «Уфимская неделя» и журнал «Уфа».

«Объединение двух крупных СМИ, обладающих богатым опытом и различными форматами вещания, позволит создавать разнообразный и качественный контент для широкой аудитории. Это объединение не только увеличит масштабы охвата, но и обеспечит более глубокое взаимодействие с жителями города,— сообщили в ИД. — Условия для работников и фактические адреса местонахождения организаций остаются прежними, как и амбициозные планы на развитие».

Директором издательского дома назначена экс-директор «Всей Уфы» Юлия Юмагуена.

«У продюсерского центра "Вся Уфа" и издательского дома "Уфа" всегда была одна общая задача — освещать жизнь города. И было принято решение объединить наши силы, чтобы мы стали еще масштабнее и лучше взаимодействовали с жителями города»,— отметила госпожа Юмагуена.

Олег Вахитов