Госсовет Татарстана внес в Госдуму законопроект об аресте имущества уехавших россиян

Госсовет Татарстана и депутат Госдумы Айрат Фаррахов внесли в Госдуму законопроект об аресте имущества уехавших из России граждан, совершивших административное правонарушение. Информация об этом появилась на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

По информации из пояснительной записки, в связи с проведением СВО участились случаи, когда граждане, уехавшие из России, совершают публичные действия против интересов РФ. В действующем законодательстве не предусмотрены меры воздействия на нарушителей. Авторы законопроекта предлагают «применять арест имущества лица, в отношении которого ведется производство по делу о таком правонарушении».

Принятие законопроекта не потребует дополнительных расходов из федерального бюджета.

Правительство России поддерживает законопроект Госсовета Татарстана при условии его доработки. В официальном отзыве, подписанном вице-премьером Дмитрием Григоренко, говорится, что «необходимо урегулировать порядок производства по делам об административных правонарушениях, совершенных за пределами РФ». Также подчеркивается, что правонарушения против интересов России, которые могут совершить за пределами страны, не ограничиваются перечисленными в законопроекте нормами Особенной части КоАП.

Диана Соловьёва