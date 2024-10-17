Суд на Урале вынес приговор по делу о массовом отравлении суррогатным алкоголем

Алапаевский городской суд Свердловской области вынес приговор девяти фигурантам уголовного дела о массовом отравлении суррогатным алкоголем. Как сообщили в пресс-службе областного СКР, в 2021 году от контрафакта пострадали 14 человек, девять из них скончались.

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По данным следствия и суда, в период с сентября 2020 по декабрь 2021 годов подсудимые реализовывали суррогатный алкоголь, в составе которого был метанол в недопустимых концентрациях. Суррогат продавался на территории Свердловской области и Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра). В декабре 2021 года от поддельного алкоголя пострадали 14 человек. Из них скончались пять жителей Свердловской области и четыре жителя ХМАО.

По словам старшего помощника руководителя регионального СКР Александра Шульги, во время расследования уголовного дела следователи установили все обстоятельства преступлений, собрали и закрепили доказательства. Были осмотрены места происшествия, допрошены около 90 свидетелей, проведены очные ставки, проверки показаний на месте. Также были проведены судебно-медицинские экспертизы пострадавших и умерших людей, криминалистические экспертизы спиртосодержащей жидкости, технико-криминалистическая экспертиза этикеток, технико-криминалистическая экспертиза акцизных марок и федеральных специальных марок. Отмечается, что общий объем материалов уголовного дела составил порядка 30 томов.

Приговор вынесли шести мужчинам и трем женщинам. В зависимости от роли каждого, подсудимые признаны виновными по ч. 3 ст. 238 УК РФ (хранение, перевозка в целях сбыта и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц) и ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (приобретение и хранение в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции в особо крупном размере).

Приговором суда мужчин приговорили к колонии общего режима на срок от шести до девяти лет. Женщинам на основании ст. 73 УК РФ (условное осуждение) назначено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до четырех лет условно, с испытательным сроком от двух до трех лет. Еще один подсудимый на оглашение приговора не явился, в связи с чем судом он объявлен в розыск и после задержания будет помещен под стражу.

Как рассказал глава пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых, работая над раскрытием этих преступлений, сыщики из подразделения по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции ГУ МВД региона неоднократно выезжали в служебные командировки для сбора доказательств в ряд городов Свердловской области и в ХМАО-Югру. «Представители МВД совместно с коллегами из регионального Следственного комитета в ходе проведенных обысков изъяли более 4,5 тонн алкогольной продукции сомнительного качества. Все изъятое было передано для временного хранения и последующей утилизации»,— рассказал полковник Горелых.

Полина Хабарова