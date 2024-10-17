Прокуратура проверяет утилизацию помета на птицефабрике «Турбаслинские бройлеры»

Туймазинская межрайонная прокуратура и управление Роспотребнадзора Башкирии проверяют деятельность птицефабрики в Туймазинском районе, принадлежащей АО «Турбаслинские бройлеры» (входит в ГК «Черкизово»). Поводом стали жалобы местных жителей на запах, возникший из-за вывоза помета на сельскохозяйственные поля. Как сообщила главный специалист отдел внешних коммуникаций управления Роспотребнадзора Дарья Первушкина, ведомство уже отобрало пробы воздуха в Туймазах и селах Дуслык и Субханкулово, однако превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ не выявило. Некоторые пробы еще находятся в работе.

Птицефабрика приостановила вывоз помета. На совместном совещании Роспотребнадзора с администрацией Туймазинского района предприятию разъяснили, что ставший источником «зловония» птичий гумус перед вывозом на поля должен обрабатываться. В случае невыполнения требований и повторных нарушений управление намерено обратиться в суд. Кроме того, объявлено предостережение о недопустимости нарушения.

Руководство птицефабрики пообещало возобновить работу после заморозков.

АО «Турбаслинские бройлеры» зарегистрировано в 2002 году в Благовещенске. Уставный капитал — 635 млн руб. Компания разводит бройлеров, реализует куриные субпродукты и полуфабрикаты. В состав АО входят птицефабрики «Ашкадарская» в Стерлитамакском районе, «Туймазинская» и другие структурные подразделения. Учредителем организации является ООО «Агропромышленный комплекс "Михайловский"», входящее в ПАО «Группа Черкизово». В 2023 году выручка «Турбаслинских бройлеров» составила 8,6 млрд руб., чистая прибыль — 97 млн руб.

Идэль Гумеров