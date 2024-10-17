Депутаты думы Ноябрьска вновь избрали мэром Алексея Романова

Депутаты городской думы Ноябрьска (Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО) единогласно поддержали кандидатуру действующего главы Алексея Романова на пост мэра города, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Ноябрьска Алексей Романов

Фото: администрация Ноябрьска Глава Ноябрьска Алексей Романов

Фото: администрация Ноябрьска

«Город активно готовится к своему 50-летнему юбилею. Глава отметил необходимость дальнейшего благоустройства общественных территорий, а также преобразования дворовых пространств»,— говорится в сообщении.

В качестве приоритетных направлений работы глава выделил помощь участникам СВО и их семьям, поддержку талантливой молодежи и укрепление семейных ценностей. Помимо этого, продолжится ремонт дорожной сети, строительство учреждений культуры, спорта, образования, а также нового жилья.

Еще одно направление — программа расселения ветхого жилья. За семь лет в городе расселили жильцов почти 900 ветхих зданий, до конца года планируют убрать еще 76 домов суммарной площадью почти 30 тыс. кв. м. В дальнейшем есть планы расселить аварийный фонд полностью.

Алексей Романов с 2016 года занимал пост главы администрации Ноябрьска, в 2019 году был избран мэром города, перед этим городская дума отменила разделение полномочий главы администрации и мэра города.

По данным Тюменьстата, на начало 2024 года в Ноябрьске проживали 102,9 тыс. человек. Согласно информации администрации Ноябрьска, в городе проживает 20% населения Ямало-Ненецкого автономного округа, средний возраст его жителей чуть больше 30 лет. Ноябрьский регион является территорией добычи углеводородного сырья, основные градообразующие предприятия муниципалитета — ОАО «Газпромнефть - Ноябрьскнефтегаз» (дочернее предприятие ОАО «Газпром нефть») и ООО «Газпром добыча Ноябрьск» (дочернее предприятие ОАО «Газпром»).

Анна Капустина