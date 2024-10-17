В Татарстане работника кафе осудят за санитарные нарушения

В Республике Татарстан местный житель предстанет перед судом за нарушение санитарных правил, что привело к отравлению пяти человек. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Республике Татарстан.

В Татарстане завершено расследование уголовного дела против 27-летнего уроженца Таджикистана, который работал администратором кафе «Исфара» в Казани. По версии следствия, с марта по июнь 2024 года он допустил серьезные нарушения санитарно-эпидемиологических норм при приготовлении, хранении и продаже пищи и напитков. Эти действия стали причиной отравления пяти посетителей заведения.

Следственными органами собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.

Анар Зейналов