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Тюменские депутаты разрешили правительству привлекать кредиты в 2025 году

Тюменская областная дума рассмотрела законопроект о принятии изменений в бюджет, которые позволяют региону привлекать средства кредитования в плановый период 2025 года. В правительстве подчеркнули, что средства могут не понадобиться, но региону необходимо иметь возможность ими воспользоваться.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Закон об изменении бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов уменьшает объем размещения ценных бумаг в 2025 году на сумму 36,27 млрд руб., на эту же сумму он увеличивает объем кредитов от кредитных организаций. Помимо этого, в 2026 году планируется сократить выпуск и погашение государственных ценных бумаг на 3,6 млрд руб. Вместо этого увеличат заимствования от банков на 10 млрд руб.

Правительство Тюменской области имеет право использовать кредитные ресурсы для покрытия бюджетного дефицита в соответствии с действующим законодательством, пояснили в пресс-службе регионального кабмина. При этом в 2024 году этой возможностью не воспользовались.

Анна Капустина

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