Полиция проводит проверку по заявлению об обстреле машины зооволонтера

Полиция начала проверку по заявлению об обстреле машины директора благотворительной организации «Верность» (занимается помощью животным) Елены Афровой, сообщили в УМВД России по Ярославской области. Как рассказала «Ъ-Ярославль» сама госпожа Афрова, инцидент произошел в Красноперекопском районе 16 октября в 13 часов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ольга Фуркало, Вконтакте Фото: Ольга Фуркало, Вконтакте

«У нас была рабочая встреча с коллегами, после чего я одну из них повезла на улицу Большую Донскую. Коллега пошла домой, а я ее ждала в машине. Минут десять ждала, а потом раздались хлопки, похожие на выстрелы. Сначала было примерно три хлопка, а на четвертом лопнуло заднее стекло моей машины, а потом еще раз, я это увидела в зеркало заднего вида. Думаю, что стреляли из пневматического оружия в два верхних угла, симметрично, чтобы стекло выпало»,— рассказала «Ъ-Ярославль» Елена Афрова.

Елена Афрова вышла из машины и увидела, что стоявшие рядом автомобили не пострадали. Около машины находилась пожилая женщина, которая тоже слышала звуки выстрелов. Она также не пострадала. Обстрел произошел перед выступлением зооволонтера на комиссии муниципалитета Ярославля, где директор «Верности» рассказала о планах организации заняться обращением с безнадзорными животными в городе. При этом каких-то подозрений у директора нет.

«Подозрений никаких нет. Нет объяснений этой ситуации. Я не думаю, что есть враги или конкуренты, есть недоброжелатели, так как я работаю с животными, и в этой сфере всегда есть те, кому что-то не нравится. Это очень странная ситуация. Надеюсь, что полиция разберется, потому что место людное. С точки зрения безопасности других людей нужно понять, что случилось»,— сказала «Ъ-Ярославль» Елена Афрова.

Пока что директор «Верности» не нашла в машине пуль или других предметов, на это не было времени. Сегодня она встретится с дознавателем, где подробно расскажет о произошедшем.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что АНБО «Верность» получила в пользование здание нового приюта для животных на улице Промышленной, который был построен и оснащен на средства инвестора и областного бюджета.

Антон Голицын