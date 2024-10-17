В Нижневартовске построят комплекс по переработке отходов в дизельное топливо

Компания «КомТрансАвто» построит в Нижневартовске (Ханты-Мансийский автономный округ — Югра) комплекс по переработке отходов в кондиционное дизельное топливо, сообщил губернатор Руслан Кухарук в своем Telegram-канале. Глава региона обсудил план реализации инвестиционного проекта с совладельцем «Корпорации СТС» Алексеем Бобровым и председателем совета директоров компании Татьяной Черных.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рабочее совещание правительства Югры с ООО «Корпорация СТС»

Фото: telegram-канал губернатора ХМАО Руслана Кухарука Рабочее совещание правительства Югры с ООО «Корпорация СТС»

Фото: telegram-канал губернатора ХМАО Руслана Кухарука

Господин Кухарук отметил, что комплекс в Нижневартовске сможет перерабатывать до 3,6 тыс. тонн автомобильных шин, пластиковых отходов и производить до 1,8 тыс. тонн дизельного топлива в год. «Срок действия инвестиционного соглашения составит 10 лет»,— пояснил губернатор.

Руслан Кухарук добавил, что в ходе совещания члены правительства Югры обсудили с представителями корпорации обеспечение надежным тепло- и электроснабжением потребителей и строительство комплексных межмуниципальных полигонов в Нижневартовске и Сургуте. «Поручил департаменту жилищно-коммунального комплекса и энергетики совместно с администрацией Сургута рассмотреть возможность создания резерва мощности теплоснабжения в связи с нагрузкой теплосетей, проработать вопрос обеспечения надежного электроснабжения садово-огороднических товариществ Сургута и Сургутского района»,— отметил губернатор.

Василий Алексеев