В Госдуме в ноябре начнут рассмотрение закона о переименовании Ростова

Проект федерального закона о переименовании Ростова в Ростов Великий включен в программу работы Госдумы на ноябрь 2024 года. Соответствующая информация размещена на сайте Госдумы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Ярославская областная дума внесла законопроект в Госдуму в конце августа 2024 года. 23 сентября состоялось рассмотрение его Советом Государственной Думы, по итогам которого было принято решение назначить ответственным комитет Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению, представить отзывы на законопроект, подготовить его к рассмотрению и включить в примерную программу на осеннюю сессию.

Законопроект уже получил заключение правового управления Госдумы, согласно которому «концептуальных замечаний правового характера на законопроект не имеется».

Алла Чижова