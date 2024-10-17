Экс-менеджера Роскомснаббанка арестовали по делу о хищении 5,3 млрд рублей

Октябрьский райсуд Уфы до 30 ноября арестовал 41-летнего Руслана Шайхутдинова и 42-летнюю Жанну Глобенко. Господина Шайхутдинова обвиняют в мошенничестве (ст. 159 УК Р) и присвоении (ст. 160 УК РФ) средств вкладчиков инвестиционной платформы «Золотой запас», а госпожу Глобенко — только в мошенничестве. Обвиняемых будут содержать в СИЗО №1, сообщили «Ъ-Уфа» в пресс-службе суда.

По информации Telegram-канала «Строптивый адвокат», который ведет юрист Виталий Буркин, первый задержанный — бывший сотрудник Роскомснаббанка, вторая — руководитель ООО «Золотой запас».

По версии следствия, злоумышленники похитили свыше 1,3 млрд руб. граждан, заключивших договоры займа с подконтрольными топ-менеджменту Роскомснаббанка компаниями. На самом деле эти фирмы хозяйственную деятельность не вели, а их руководителями были номинальные лица. Кроме того, у самой кредитной организации было похищено свыше 5 млрд руб., сообщила пресс-служба МВД по Башкирии.

С целью возмещения ущерба потерпевшим наложен арест на имущество обвиняемых.

Уголовное дело по факту мошенничества (ч.4 ст. 159 УК РФ) в ООО «Золотой запас» было возбуждено главным следственным управлением МВД по Башкирии в июне 2021 года. Пострадавшими признаны 4 тыс. жителей Башкирии, в основном это пожилые люди. «Золотой запас» привлекал средства клиентов контролируемого семьей Флюра Галлямова Роскомснаббанка. Вкладчикам инвестиционной платформы обещали выплаты от 10 до 16% в год. Клиенты заключали договоры займа с ООО «Новация», «Парк-Сити», «Тихая гавань», «Дарс», «Форум», «Центр комплексных решений», «Советник» и «Золотой запас».

В марте 2019 года банк лишился лицензии из-за неоднократных нарушений. В июле 2021 года арбитражный суд Башкирии признал Роскомснаббанк банкротом.

Венера Хисамова