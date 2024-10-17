Годовая инфляция в Башкирии в сентябре составила 7,98%

Потребительские цены на товары и услуги в Башкирии за сентябрь увеличились на 0,1%. Годовая инфляция составила 7,98%.

Как сообщила пресс-служба Башстата, в целом по России потребительская инфляция в сентябре составила 0,5%, к сентябрю прошлого года — 8,63%. С начала года цены увеличились в Башкирии на 5,21%, в среднем по стране — на 5,78.

В сентябре снизились цены на картофель (-27,3%), лук репчатый, свеклу столовую, морковь и капусту (от -19,2% до -28,2%), яблоки (-9,7%) и виноград (-6,3%). При этом увеличилась стоимость свежих огурцов (+6,6%) и апельсинов (+20,0%). Снижение цен зафиксировано на сахар (-5,4%), гречневую крупу (-4,3%) и куриные яйца (-2,0%). Заметнее всего подорожали молочные продукты (+2,42%), мясо индейки (+2,0%), вареная колбаса (+1,8%), икра лососевых рыб (+4,3%) и мед (+2,6%). На 2,2% выросли цены на продукцию общественного питания.

Непродовольственная инфляция составила 0,47%. Лидерами по росту цен стали табачные изделия (+1,73%), медикаменты (1,52%), бензин (+0,79%), трикотажные (+0,76%), обувь (+0,72%) и мебель (0,68%). Бензин марки АИ-98 и выше в сентябре подорожал на 5,9%, с начала года рост цен составил 19,7%.

Услуги за месяц подешевели на 0,17%. Наибольший рост цен зафиксирован на услуги химчисток и прачечных (+13,5%), ремонт телевизоров (+7,7%) и обуви (+6,8%). Среднее образование подорожало на 7,5%, высшее — на 5,7%, занятия в бассейнах — на 6,1%.

Наталья Балыкова