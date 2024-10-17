«Югра-Экология» закупит 22 мусоровоза для вывоза отходов в ХМАО

Региональный оператор по обращению с мусором «Югра-Экология» до 2025 года приобретет 22 мусоровоза для вывоза твердых коммунальных отходов (ТКО) с контейнерных площадок, сообщил губернатор Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) Руслан Кухарук в своем Telegram-канале. Глава региона обсудил необходимость обновления техники с представителями ООО «Корпорация СТС».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Восемь мусоровозов уже эксплуатируются. Продолжим и дальше работу по улучшению сферы ЖКХ, разрабатывая новые перспективные проекты и донастраивая те, что уже реализуются, — с учетом запросов жителей»,— написал господин Кухарук.

Ранее, летом, муниципалитеты ХМАО столкнулись с проблемой невывоза мусора с контейнерных площадок. В мэрии Сургута сообщали о планах направить обращение в уполномоченный орган с просьбой лишить компанию «Югра-Экология» статуса регионального оператора по обращению с ТКО, председатель СКР Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе проверки после сообщений о нарушениях в сфере экологии в Югре. В пресс-службе «Югра-Экология» отмечали, что к несвоевременному вывозу мусора от многоквартирных домов и дачных товариществ города привели массовые поломки мусоровозов и кадровый дефицит у перевозчиков.

Во вторник, 15 октября, в администрации Сургута сообщили об увеличении парка мусоровозов в городе. «Восемь новых мусоровозов закупил для работы в Сургуте оператор по вывозу коммунальных отходов. Они уже приступили к работе на территории города»,— отметили в мэрии. В пресс-службе добавили, что на улицах города работают до 35 единиц техники, ежедневно машины вывозят отходы с более чем 1,8 тыс. контейнерных площадок. «Оператор приобрел около 150 мусорных контейнеров. Часть из которых уже передана управляющим компаниям»,— отметили в администрации.

Василий Алексеев