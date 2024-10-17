Проект достройки «Мордора» получил положительное заключение

Проект строительства многоквартирного дома на месте недостроенного торгового центра на Октябрьской площади в Ярославле получил положительное заключение экспертизы. Соответствующая информация размещена в едином государственном реестре заключений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Документация Фото: Документация

«Ъ-Ярославль» сообщал, что недостроенное здание, который местные жители называют «Мордором», было изъято у застройщика и продано на торгах ООО «ЦентрТорг плюс». Компания решила достраивать здание как жилой дом с офисными помещениями и подземной парковкой.

Проект строительства готовило ярославское ООО «АПМ Дом», документация 16 октября получила положительное заключение негосударственной экспертизы.

Алла Чижова