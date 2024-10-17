В Елабуге 2 памятника и 1 здание признают объектами культурного наследия (ОКН). Информация об этом появилась в документах на сайте комитета по охране ОКН.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография В Елабуге здание богадельни и 2 памятника признают объектами культурного наследия Фото: Комитет Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия В Елабуге здание богадельни и 2 памятника признают объектами культурного наследия Фото: Комитет Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия В Елабуге здание богадельни и 2 памятника признают объектами культурного наследия Фото: Комитет Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия Следующая фотография 1 / 3 В Елабуге здание богадельни и 2 памятника признают объектами культурного наследия Фото: Комитет Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия В Елабуге здание богадельни и 2 памятника признают объектами культурного наследия Фото: Комитет Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия В Елабуге здание богадельни и 2 памятника признают объектами культурного наследия Фото: Комитет Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия

Первым объектом культурного наследия станет могила татарского поэта Керима Решидова (Жаманаклы). Объект расположен на территории мусульманского кладбища. Керим Решидов был членом Союза писателей. Около 20 лет он работал заведующим кафедры русской и зарубежной литературы Елабужского педагогического института. Керим Решидов — автор сборников стихов на татарском языке.

Вторым объектом культурного наследия станет памятник Надежды Дуровой в Александровском саду. Его установили в 1962 году в день празднования 150-летия Бородинского сражения. Бюст находится рядом с музеем-усадьбой Н.А. Дуровой, который входит в перечень ОКН. Это первый памятник героине Отечественной войны 1812 года, первой русской женщине-офицеру, кавалеру серебряного Георгиевского креста.

Комплекс зданий Пантелеймоновской богадельни также включат в реестр ОКН. Объект построили в 1861–1864 годах на средства купца Ивана Стахеева рядом с Казанско-Богородицким монастырем. В начале ХХ века здесь жило около 100 человек. Один из корпусов был домовой церковью Святого Пантелеймона. Он считается покровителем больных и убогих. С 1961 года в комплексе сделали «Инвалидный городок» и «Детский дом дефективных детей». Вскоре их организовали в психоневрологический интернат.

Диана Соловьёва