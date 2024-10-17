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В Ярославле появилась улица Селезнева

В Ярославле появилась улица имени Героя России Александра Селезнева. Об этом сообщил мэр Артем Молчанов в своем Telegram-канале.

Александр Селезнев

Александр Селезнев

Фото: Артем Молчанов, Telegram-канал

Александр Селезнев

Фото: Артем Молчанов, Telegram-канал

Новая улица находится в 15-м микрорайоне в районе Ленинградского проспекта и Большой Норской. С предложением о присвоении ей имени Героя России обратились депутаты муниципалитета и сотрудники Росгвардии. Александр Селезнев погиб в ходе контртеррористической операции на территории Северо-Кавказского региона.

«В сражении он сбил наступление группы боевиков и вызвал огонь на себя, тем самым прикрыв товарищей. В результате боя атаку противников удалось отбить и сохранить занятые позиции, но Александр получил смертельное ранение»,— рассказал господин Молчанов.

Александр Селезнев похоронен на Воинском мемориальном кладбище в Ярославле.

Алла Чижова

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