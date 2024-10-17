Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Сентябрь прогрел турпоток

Контекст

Крым в сентябре стал наиболее растущим направлением на рынке внутреннего туризма: число прибытий в регион выросло на 43% год к году, следует из данных совместного исследования «МегаФона» и госкорпорации «Туризм.РФ». В Краснодарском крае показатель увеличился на 18%.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин говорит, что спрос на Крым в сентябре вырос на 50% год к году, по России в целом — на 17%. В случае с Крымом позитивный тренд, по его словам, продиктован стабилизацией новостного фона, теплой погодой в сентябре на юге страны и относительно низкими ценами. Эксперт поясняет, что размещения на полуострове все еще в среднем на 10–15% дешевле, чем в Краснодарском крае.

Позитивную динамику в сентябре, по данным «МегаФона» и «Туризм.РФ», продемонстрировал и турпоток на Дальний Восток, увеличившись на 25% год к году. Около 23% прибывших в регион путешественников отправились в Приморский край. Это объясняется в том числе проходившим во Владивостоке в начале сентября Восточным экономическим форумом.

Александра Мерцалова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...