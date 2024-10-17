Сентябрь прогрел турпоток

Крым в сентябре стал наиболее растущим направлением на рынке внутреннего туризма: число прибытий в регион выросло на 43% год к году, следует из данных совместного исследования «МегаФона» и госкорпорации «Туризм.РФ». В Краснодарском крае показатель увеличился на 18%.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин говорит, что спрос на Крым в сентябре вырос на 50% год к году, по России в целом — на 17%. В случае с Крымом позитивный тренд, по его словам, продиктован стабилизацией новостного фона, теплой погодой в сентябре на юге страны и относительно низкими ценами. Эксперт поясняет, что размещения на полуострове все еще в среднем на 10–15% дешевле, чем в Краснодарском крае.

Позитивную динамику в сентябре, по данным «МегаФона» и «Туризм.РФ», продемонстрировал и турпоток на Дальний Восток, увеличившись на 25% год к году. Около 23% прибывших в регион путешественников отправились в Приморский край. Это объясняется в том числе проходившим во Владивостоке в начале сентября Восточным экономическим форумом.

Александра Мерцалова