Умер народный артист РСФСР Ринат Тазетдинов

Народный артист РСФСР и республики Татарстан Ринат Тазетдинов умер в возрасте 86 лет после тяжелой болезни, сообщила пресс-служба Татарского государственного академического театра им. Г. Камала. Господин Тазетдинов — лауреат Государственной премии СССР и Татарстана и «Золотой Маски».

«Коллектив Галиасгарского Татарского государственного академического театра имени Камала выражает глубочайшие соболезнования его родным и близким»,— говорится в сообщении театра.

Прощание с Ринатом Тазетдиновым состоится 18 октября в 10:00 в театре имени Г. Камаля в Казани.

Ринат Тазетдинов родился в 1938 году в деревне Малая Цильна Татарской АССР. В 1961 году окончил Московское театральное училище им. Щепкина. В том же году начал служить в составе труппы театра им. Г. Камала. За более 60 лет работы создал на сцене более 100 образов. Среди знаковых спектаклей с его участием — «Три аршина земли», «В ночь лунного затмения», «Кул Гали», «Тартюф», «Антоний и Клеопатра», «Мы ухо­дим, вы остаетесь», «Вот так случилось» и др.