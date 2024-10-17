У двух петербургских театров сменилось руководство

Виктор Минков, руководивший Театром на Садовой в Санкт-Петербурге («Приют комедианта»), перешел на должность директора Театра имени Комиссаржевской. Его место заняла Евгения Давыденко-Мурахтанова, сообщила пресс-служба театра.

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Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Виктор Минков

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Виктор Минков работал в «Приюте комедианта», летом сменившем название на Театр на Садовой, с 1995 года. С 2000-го он также выполнял функции художественного руководителя. Как пишет «Театръ», господин Минков предложил новую для российской практики модель, при которой театр работает без постоянной труппы, создавая актуальный репертуар при участии приглашенных коллективов.

Директором Театра имени Комиссаржевской до господина Минкова с 2003 года был Вадим Зайцев. Виктор Новиков, который был худруком театра в течение более 40 лет, умер в январе этого года.

Евгения Давыденко-Мурахтанова ранее работала в Театре имени Ленсовета и в петербургском комитете по культуре. Также она является преподавателем и доцентом кафедры продюсерства в Российском государственном институте сценических искусств (РГИСИ).

Подробнее о Вере Комиссаржевской и ее театрах — в материале «Ъ-СПб»

Матвей Иващенко