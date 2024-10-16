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Татарстан занял пятое место среди регионов по числу заявок на патентование

Татарстан занял пятое место среди регионов по числу заявок на патентование интеллектуальной собственности. Всего в регионе было отправлено 867 заявок. Сообщает пресс-служба Минэкономики Татарстана.

Выше расположились Москва (7891 заявка), Санкт-Петербург (4229), Московская область (1161) и Краснодарский край (1001).

Всего за девять месяцев 2024 года российские разработчики подали в Роспатент более 26,5 тыс. заявок на регистрацию программ для ЭВМ и баз данных. Этот показатель превышает данные за аналогичный период прошлого года на 13,9%. Из этого объема на долю программного обеспечения приходится 22,3 тыс. заявок, около 4 тыс. подано на охрану баз данных.

Зарина Акбирова

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