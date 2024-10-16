Транспортная прокуратура взяла на контроль задержки рейса Utair в Рощино

В тюменском аэропорту Рощино вылет по маршруту Тюмень — Сургут авиакомпании Utair задерживается на пять часов. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Вылет регулярного рейса был назначен на 21:30 16 октября, сейчас он запланирован на 02:30 17 октября. На рейс зарегистрированы 70 человек. «Соблюдение прав пассажиров на контроле Тюменской транспортной прокуратуры»,— сказано в сообщении.

Полина Хабарова