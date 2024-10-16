Здание тюменского правительства отреставрируют за 18,3 млн рублей

В Тюмени на ул. Володарского, 45 отреставрируют здание регионального правительства. По данным с портала госзакупок, начальная цена контракта — 18,3 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Здание правительства Тюменской области

Фото: Михаил Филиппов, Коммерсантъ Здание правительства Тюменской области

Фото: Михаил Филиппов, Коммерсантъ

Работы включают в себя демонтаж старых конструкций и установку новых, обновление пандусов и ремонт колонн. Сроки их выполнения — с даты заключения контракта до 31 октября следующего года.

На данный момент идет поиск подрядчика. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 28 октября.

Ранее «Ъ-Урал» сообщал, что в Екатеринбурге реконструкцию кинотеатра «Колизей» начнут в 2025 году. Ее стоимость составит около 700 млн руб.

Виталий Красиков