Здание тюменского правительства отреставрируют за 18,3 млн рублей
В Тюмени на ул. Володарского, 45 отреставрируют здание регионального правительства. По данным с портала госзакупок, начальная цена контракта — 18,3 млн руб.
Здание правительства Тюменской области
Фото: Михаил Филиппов, Коммерсантъ
Работы включают в себя демонтаж старых конструкций и установку новых, обновление пандусов и ремонт колонн. Сроки их выполнения — с даты заключения контракта до 31 октября следующего года.
На данный момент идет поиск подрядчика. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 28 октября.
Ранее «Ъ-Урал» сообщал, что в Екатеринбурге реконструкцию кинотеатра «Колизей» начнут в 2025 году. Ее стоимость составит около 700 млн руб.