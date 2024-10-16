Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Здание тюменского правительства отреставрируют за 18,3 млн рублей

В Тюмени на ул. Володарского, 45 отреставрируют здание регионального правительства. По данным с портала госзакупок, начальная цена контракта — 18,3 млн руб.

Здание правительства Тюменской области

Здание правительства Тюменской области

Фото: Михаил Филиппов, Коммерсантъ

Здание правительства Тюменской области

Фото: Михаил Филиппов, Коммерсантъ

Работы включают в себя демонтаж старых конструкций и установку новых, обновление пандусов и ремонт колонн. Сроки их выполнения — с даты заключения контракта до 31 октября следующего года.

На данный момент идет поиск подрядчика. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 28 октября.

Ранее «Ъ-Урал» сообщал, что в Екатеринбурге реконструкцию кинотеатра «Колизей» начнут в 2025 году. Ее стоимость составит около 700 млн руб.

Виталий Красиков

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...