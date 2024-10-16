В Ростовской области произошло более 2,4 тысячи ландшафтных пожаров с начала года

С начала года в Ростовской области произошло более 2,4 тыс. пожаров, связанных с горением сухой растительности. Площадь, пройденная огнем, составила 164 га. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

Рост количества пожаров связан с аномально сухой жаркой погодой, непринятием мер по регулярной очистке территорий, несвоевременным проведением мероприятий по обновлению противопожарных минерализованных полос, а также с несоблюдением правил пожарной безопасности.

Ева Китаева