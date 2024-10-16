На Кубани начались съемки популярного тревел-шоу для федерального канала

В центре Новороссийска и Приморско-Ахтарска проходят съемки кулинарного тревел-шоу «Повар на колесах» с участие шеф поваров Дмитрием Голениным и Александром Кучеровым. Об этом сообщает администрация Краснодарского края. Программа выйдет на Первом канале.

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В этом шоу шеф-повара отправляются в гастрономическое путешествие по городам России на специально-оборудованном фудтраке и сражаются в кулинарной битве.

Во время съемок Дмитрий Голенин и Александр Кучеров попробовали кубанские вина, приготовили борщ из рыбы, посетили соленые озера в Приморско-Ахтарском районе, а также дом ароматных трав в Новороссийске.

Команда Первого канала приехала на Кубань для съемок «Повара на колесах» во второй раз. В 2023 году съемки состоялись в Сочи и Краснодаре.

Анастасия Казуков