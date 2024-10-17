С 33 до 52 дней: в России растут сроки выхода покупателей жилья на сделку

На российском рынке недвижимости начал расти срок выхода клиентов на сделку. Тенденция особенно выражена в премиум-сегменте. Например, у девелопера TOUCH этот показатель увеличился с 33 дней во II квартале 2024 года до 52 дней в III квартале, рассказала коммерческий директор компании Анна Шишкина в ходе сверки коммерческих директоров клуба недвижимости «Движение». «Мы видим увеличение срока сделки. Если раньше в среднем у нас было 33 дня, то сейчас показатель составляет 52 с тенденцией к увеличению», — пояснила она.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Движение.ру Фото: пресс-служба Движение.ру

Руководитель подразделения консалтинга «Этажи Девелопмент» Александр Дмитриев дополнил, что ситуация актуальна и для остальных сегментов недвижимости. «Мы видим падение конверсии по многим ключевым метрикам воронки: снижение показателя «доезжаемости» до встречи, увеличение срока выходов на сделку с момента бронирования. Последнее растянулось колоссально по всем нашим регионам», — поделился эксперт. По его словам, на данный момент на 100 целевых лидов с рекламного канала приходится всего 5 сделок, ранее этот показатель был на уровне 12.

Помимо этого, Анна Шишкина также выделила еще одну тенденцию: по наблюдениям, клиенты стали все чаще приходить на сделки только при наличии скидки, что ранее было нетипично для премиум-сегмента. По ее словам, до 80% всех продаж совершаются с запросом о скидке.

Как стало известно ранее редакции портала Движение.ру, спецпредложения девелоперов для покупателей на 53% состоят из прямых скидок. Еще 28% — это особые условия по ипотеке, 15% — рассрочка, 4% — подарки, следует из результатов исследования Циан Аналитики. Эксперты рассмотрели более 900 акционных предложений в 441 ЖК на рынке новостроек в 35 регионах страны.