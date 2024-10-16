В мэрии Уфы не стали объяснять причину перевода школьников на дистант

С 17 по 18 октября занятия во всех школах Уфы будут проведены с использованием «альтернативных форм обучения», сообщили «Ъ-Уфа» в пресс-службе городской администрации. Что подразумевается под такими формами и чем объясняется решение, в мэрии не пояснили.

В сообщении пресс-службы также говорится, что учащиеся пройдут материал в полном объеме в соответствии со стандартами, при этом каждая школа сама определит формат обучения «в рамках своих компетенций».

Телеканал UTV рассказал о том, что уфимские школы будут переведены на обучение в онлайн из-за форума «Россия — спортивная держава», который, как ожидается, посетит Владимир Путин. По данным «Ъ-Уфа», в некоторых школах перенос занятий объясняется «большим процентом заболеваемости» и «профилактикой ОРВИ и ОРЗ». Изменения коснутся как общеобразовательных школ, так и учреждений дополнительного образования.

Идэль Гумеров