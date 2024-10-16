В Уфе установили причины гибели штукатура в вентшахте на стройке РЦ «Салют»

Гострудинспекция в Башкирии расследовала гибель 29-летнего работника ООО «Араз».

Как сообщили в пресс-службе ведомства, компания в качестве субподрядчика проводила штукатурные работы на строительстве реабилитационного центра для детей с ограниченными возможностями здоровья на улице Авроры в Уфе. 4 мая этого года двое рабочих с утра убирали помещение на пятом этаже объекта. Около 15:00 один из них упал в вентиляционную шахту.

Пострадавшего обнаружили на дне шахты в подвале без признаков жизни. Приехавшая бригада скорой помощи констатировала его смерть.

Расследование установило, что проемы вентиляционной шахты были закрыты деревянными поддонами, которые не были надежно закреплены. Причиной несчастного случая стала неудовлетворительная организация работ: необеспечение контроля за наличием ограждений до начала и во время работы (за что был ответственен генподрядчик объекта ООО «Дортрансстрой»), отсутствие разработанных мероприятий по охране труда, а также недостатки в подготовке работников по охране труда. Так, погибший штукатур был допущен к работе без инструктажей, обучения и стажировки на рабочем месте. Материалы расследования переданы в следственные органы.

ООО «Араз», по данным rusprofile.ru, зарегистрировано в Уфе в ноябре 2018 года. Компания занимается строительством. Учредителем является Ровшан Мамедов. В 2023 году выручка составила 1,8 млн руб., чистая прибыль — 5 тыс. руб.

Майя Иванова