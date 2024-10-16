В ХМАО начнут судить сотрудников полиции за легализацию шести тысяч мигрантов

Прокуратура направила в Нижневартовский городской суд (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО-Югра) уголовное дело в отношении двух инспекторов отдела по вопросам миграции городского УМВД, обвиняемых в незаконной постановке на учет более 6 тыс. иностранных граждан, сообщили в окружном надзорном ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, обвиняемые действовали в период с 2019 по 2023 год. Их преступная деятельность была выявлена благодаря мерам прокурорского реагирования, в результате чего мигрантов сняли с учета. «Представителями ряда коммерческих организаций в отдел по вопросам миграции были представлены документы на иностранных граждан с фиктивными договорами об их трудоустройстве, а также с фиктивными договорами аренды жилых помещений», — говорится в сообщении прокуратуры.

Кроме того, несколько лиц из принимающей стороны ранее являлись фигурантами уголовных дел об организации незаконной миграции, о чем полицейским было известно. Они не составили в отношении них рапорт о выявленных признаках преступления и оказывали помощь по постановке мигрантов на учет.

Сотрудникам УМВД предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и по п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности).

Мария Шараева