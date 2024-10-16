В Ростове впервые пройдет фестиваль сценической импровизации

В Ростове с 1 по 4 ноября пройдет первый Фестиваль сценической импровизации «ШАМАЙКА», сообщила «Ъ-Юг» организатор Екатерина Сидорова.

В рамках фестиваля будет представлено 15 спектаклей от импровизаторов из разных городов России.

Каке рассказала Екатерина Сидорова, первые занятия по импровизации в Ростове стали проводить 11 лет назад. Преподавателями являлись представители различных профессий, в свободное время занимавшиеся сценической импровизацией. Активные участники движения проводили вечера импровизации и играли на городских площадках. В этом году в Ростове пройдет первый фестиваль сценической импровизации, собравший команды из Москвы, Санкт-Петербурга, Коврова, Краснодара и Ростова.

Также состоятся две экскурсии по городу и мастер-классы для опытных и начинающих импровизаторов. Основная площадка мероприятия - Художественная галерея, расположенная на Соборном, 22.

Ева Китаева