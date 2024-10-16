Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Ростове впервые пройдет фестиваль сценической импровизации

В Ростове с 1 по 4 ноября пройдет первый Фестиваль сценической импровизации «ШАМАЙКА», сообщила «Ъ-Юг» организатор Екатерина Сидорова.

В рамках фестиваля будет представлено 15 спектаклей от импровизаторов из разных городов России.

Каке рассказала Екатерина Сидорова, первые занятия по импровизации в Ростове стали проводить 11 лет назад. Преподавателями являлись представители различных профессий, в свободное время занимавшиеся сценической импровизацией. Активные участники движения проводили вечера импровизации и играли на городских площадках. В этом году в Ростове пройдет первый фестиваль сценической импровизации, собравший команды из Москвы, Санкт-Петербурга, Коврова, Краснодара и Ростова.

Также состоятся две экскурсии по городу и мастер-классы для опытных и начинающих импровизаторов. Основная площадка мероприятия - Художественная галерея, расположенная на Соборном, 22.

Ева Китаева

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...