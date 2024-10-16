Для студентов Северо-Кавказского федерального университета стартовала Бизнес-школа Сбера

В Ставрополе стартовал второй поток Бизнес-школы Сбера. Его участниками стали студенты Северо-Кавказского федерального университета. Обучение продлится 2 месяца и будет включать теоретическую и практическую составляющие. Преподавателями выступят опытные сотрудники Сбербанка. Итогом школы станет знакомство с деятельностью различных подразделений, возможность устроиться на стажировку или пройти практику.



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Елена Скибина, заместитель управляющего Ставропольским отделением Сбербанка, обратилась к студентам на открытии:

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Вильева Фото: Марина Вильева

«Кто-то из вас сегодня, возможно, не просто пришел в гости, а после обучения в Бизнес-школе станет частью нашей большой команды. По итогам прошлого сезона, который тоже проходил на базе СКФУ, у нас уже работают несколько молодых людей. Они выбрали для себя деятельность в Едином распределенном контактном центре и уже стали старшими специалистами. А многие из ребят планируют проходить у нас преддипломную практику.

И даже если вы не пополните ряды Сбера, то знания останутся с вами. Правила поведения в Open Space, цифровой этикет, защита от кибермошенников, как выступать публично, дизайн-мышление – все это пригодится вам в независимости от того, какую профессиональную траекторию вы выберете».

Учениками школы стали 20 лучших студентов. Для того, чтобы попасть в их число, молодые люди должны были зарекомендовать себя: иметь высокую успеваемость по основному направлению обучения, участвовать в мероприятиях вуза и заявить о готовности пройти школу.

Елена Золотова, доцент кафедры финансов и кредита института экономики и управления, заведующий межинститутской базовой кафедрой технологий цифровой экономики Северо-Кавказского федерального университета:

«Хочу поблагодарить нашего партнера в лице Сбербанка за плодотворное сотрудничество. Такой опыт проведения Бизнес-школы у нас с вами в прошлом году случился впервые, и сегодня уже второй набор мы встречаем здесь. Первый поток - это было очень здорово, потому что есть тесная связка с практиками. И те специалисты, которые на местах, по факту рассказывают, что происходит на работе. Мягкие навыки отрабатываются эффективно: мастер-классы, деловые игры, встречи с руководителями, экскурсии. Бизнес-школа – очередной этап самосовершенствования. В добрый путь и успехов!».

Программа школы состоит из трех блоков, при этом каждый из них предполагает возможность получить индивидуальную консультацию.

В рамках первого молодые люди ознакомятся с историей и структурой Сбера, изучат нормы деловой переписки и риск-менеджмент. Второй блок будет направлен на развитие «мягких» навыков. Студенты научатся планировать день, используя приемы time-менеджмента, узнают, как сделать публичное выступление эффективным и как управлять собственными эмоциями. А третья часть – это погружение в профессию с изучением стандартов обслуживания клиентов и телефонных коммуникаций, тестированием на профессиональные склонности и пробой себя в выбранном подразделении. Вариантов таких стартовых позиций множество: прямые продажи, дополнительные офисы, работа с малым- и микро-бизнесом, Единый распределенный контактный центр, Центр корпоративных решений.

Дмитрий Ковтун, старший специалист Единого распределенного контактного центра Сбера г. Ставрополь:

«В Сбер на работу попал после прохождения здесь практики и Бизнес-школы. Для нас проводили тренинги, приходили спикеры, работающие в Сбербанке. Мы смогли узнать больше о деятельности в разных подразделениях. Например, я узнал, что в контактном центре есть множество направлений. Так я решил помогать клиентам, которым нужна консультация по различным девайсам. Нравится, что я всегда могу выбрать подходящий график. Это дает гибкость и возможность учиться».