В Чувашии на модернизацию системы оповещения населения направят 700 млн руб

В Чувашии до конца 2028 года включительно планируют досрочно достичь 100% готовности систем оповещения населения. Для этой цели направят 700 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе главы Чувашии Олега Николаева.

Денежные средства планируют потратить на закупку и установку звуковоспроизводящего и телекоммуникационного оборудования в городах и населенных пунктах.

За последние два года уровень охвата оповещением населения Чувашии в случае чрезвычайных ситуаций вырос более чем в три раза. Он дойдет до 80%. В начале 2024 года показатель составлял 25%. Олег Николаев поручил создать альтернативные каналы для оповещения местных жителей в малочисленных пунктах.

В этом году обновили систему оповещения шести муниципалитетов Чувашии: Чебоксары, Новочебоксарск, Канаш, Шумерля, Моргаушский и Чебоксарский округа. В 2025 году сигнальные системы модернизируют в 19 муниципальных округах.

По Указу Президента России уровень готовности систем оповещения населения об опасностях и чрезвычайных ситуациях до 2030 года должны довести до 100%.

Диана Соловьёва