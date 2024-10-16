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В Ростовской области на пожарах спасено шесть человек за сутки

За прошедшие сутки в Ростовской области на пожарах спаслись шесть человек. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, в Дубовском районе из-за короткого замыкания загорелась квартира в хуторе Мирный. Женщина с ребенком успела эвакуироваться до приезда пожарных. Сотрудники МЧС ликвидировали огонь на 119 кв. м.

В Веселовском районе из-за короткого замыкания вспыхнул пожар в частном дома в хуторе Верхнесоленый. Трое взрослых и ребенок успели покинуть горящий дом. Прибывшие сотрудники МЧС России ликвидировали огонь на 16 кв. м.

Ева Китаева

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