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В Башкирии полиция нашла нелегальный цех по варке жидкости для вейпов

В Нефтекамске возбуждено уголовное дело по факту производства и сбыта никотиносодержащей продукции без маркировки (ч. 2 ст. 171.1 УК РФ), сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.

Предварительно установлено, что нелегальную продукцию изготовили трое жителей Нефтекамска. На своем складе они наладили полный цикл производства: варили жидкости для вейпов, разливали их в тару, наклеивали на нее этикетки и упаковывали. Всего было изъято около 90 тыс. штук готовой продукции стоимостью свыше 70 млн руб.

Венера Хисамова

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