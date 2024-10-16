В Башкирии полиция нашла нелегальный цех по варке жидкости для вейпов

В Нефтекамске возбуждено уголовное дело по факту производства и сбыта никотиносодержащей продукции без маркировки (ч. 2 ст. 171.1 УК РФ), сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.

Предварительно установлено, что нелегальную продукцию изготовили трое жителей Нефтекамска. На своем складе они наладили полный цикл производства: варили жидкости для вейпов, разливали их в тару, наклеивали на нее этикетки и упаковывали. Всего было изъято около 90 тыс. штук готовой продукции стоимостью свыше 70 млн руб.

Венера Хисамова