В Ростове правоохранители ликвидировали подпольную нарколабораторию

Сотрудники УФСБ России по Ростовской области задержали трех жителей донской столицы, причастных к производству и сбыту синтетических наркотиков в особо крупных размерах на территории региона. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Подозреваемые, имена которых не называются, изготавливали запрещенные вещества, работая на один из интернет-магазинов по незаконной продаже наркотиков. На месте организации производства и в местах хранения «закладок» было изъято около 1,3 кг наркотиков, рассчитанных на 7 тыс. доз., а также химическое оборудование для их изготовления.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ («Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств»).

Анастасия Казуков