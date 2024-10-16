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В Ростове правоохранители ликвидировали подпольную нарколабораторию

Сотрудники УФСБ России по Ростовской области задержали трех жителей донской столицы, причастных к производству и сбыту синтетических наркотиков в особо крупных размерах на территории региона. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Подозреваемые, имена которых не называются, изготавливали запрещенные вещества, работая на один из интернет-магазинов по незаконной продаже наркотиков. На месте организации производства и в местах хранения «закладок» было изъято около 1,3 кг наркотиков, рассчитанных на 7 тыс. доз., а также химическое оборудование для их изготовления.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ («Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств»).

Анастасия Казуков

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