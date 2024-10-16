За три месяца с улиц Сочи убрали 59 брошенных машин
В Сочи за три месяца убрали с улиц 59 брошенных машин. На курорте продолжается работа по выявлению транспорта, брошенного во дворах и на улицах, такие автомобили не только портят внешний вид города, но и затрудняют движение, отмечают в МЦУ курорта.
Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ
В Центральном районе Сочи нашли более 30 таких машин. Самостоятельно их переместили 14 владельцев, еще 17 автомобилей привели «в надлежащее санитарно-техническое состояние».
Девять брошенных машин нашли в Лазаревском районе курорта. Шесть убрали собственники, по трем продолжают проводить проверку.
В Хостинском районе нашли 14 брошенных машин. Четыре машины привели в порядок, 10 владельцы убрали.
Еще пять автомобилей нашли в Адлере. Три собственника переместили машины, по двум проводят дальнейшие мероприятия.
«Специалисты районных администраций выезжают на место по каждой заявке, выписывают уведомления и ищут владельцев. Если собственник найден, принимаются меры: либо требуется убрать автомобиль с общественной парковки, либо привести его в надлежащее состояние»,— рассказали в МЦУ.