За три месяца с улиц Сочи убрали 59 брошенных машин

В Сочи за три месяца убрали с улиц 59 брошенных машин. На курорте продолжается работа по выявлению транспорта, брошенного во дворах и на улицах, такие автомобили не только портят внешний вид города, но и затрудняют движение, отмечают в МЦУ курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

В Центральном районе Сочи нашли более 30 таких машин. Самостоятельно их переместили 14 владельцев, еще 17 автомобилей привели «в надлежащее санитарно-техническое состояние».

Девять брошенных машин нашли в Лазаревском районе курорта. Шесть убрали собственники, по трем продолжают проводить проверку.

В Хостинском районе нашли 14 брошенных машин. Четыре машины привели в порядок, 10 владельцы убрали.

Еще пять автомобилей нашли в Адлере. Три собственника переместили машины, по двум проводят дальнейшие мероприятия.

«Специалисты районных администраций выезжают на место по каждой заявке, выписывают уведомления и ищут владельцев. Если собственник найден, принимаются меры: либо требуется убрать автомобиль с общественной парковки, либо привести его в надлежащее состояние»,— рассказали в МЦУ.

Вячеслав Рыжков