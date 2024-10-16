Выставка трофейной техники из зоны СВО пройдет в Краснодаре

Передвижная выставка захваченной российскими войсками в зоне СВО техники откроется в краснодарском парке им. 30-летия Победы 19 октября. Об этом информирует пресс-служба администрации региона.

Об истории экспонатов будут рассказывать участники специальной военной операции. Всего будет выставлено 16 единиц западной техники и 22 единицы вооружения. Среди них — шведские БМП, американские БТР М113А4 и Cougar MRAP, а также другие модели боевых машин. В рамках экспозиции пройдут показательные запуски отечественных беспилотников.

Открытие выставки проведут представители командования ЮВО, администрации Краснодарского края, и Кубанского казачьего войска. Она продлится до 22 октября.

Ранее передвижная экспозиция проходила в Ростове, на левом берегу реки Дон.

Дмитрий Ковалевский