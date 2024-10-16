Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Россети Тюмень» направили свыше 4 млн рублей на ремонт подстанции, питающей Филипповское месторождение нефти

Компания «Россети Тюмень» в рамках подготовки электросетевого комплекса Югры к зимнему периоду провела плановый ремонт высоковольтной подстанции «Филипповская». Энергообъект обеспечивает электроснабжение одноименного месторождения нефти. Стоимость работ составила более 4 млн рублей.

На подстанции специалисты отремонтировали два трансформатора общей мощностью 20 МВА, два выключателя 110 кВ и 26 разъединителей. В ходе работ на силовом оборудовании заменены резиновые уплотнители и трансформаторное масло. Кроме того, на энергообъекте выполнено техническое обслуживание устройств релейной защиты и автоматики, средств связи и телемеханики. Для комфорта потребителей энергетики проводили плановые технические мероприятия без ограничения подачи электричества.

АО «Россети Тюмень»

Реклама

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...