«Россети Тюмень» направили свыше 4 млн рублей на ремонт подстанции, питающей Филипповское месторождение нефти

Компания «Россети Тюмень» в рамках подготовки электросетевого комплекса Югры к зимнему периоду провела плановый ремонт высоковольтной подстанции «Филипповская». Энергообъект обеспечивает электроснабжение одноименного месторождения нефти. Стоимость работ составила более 4 млн рублей.



На подстанции специалисты отремонтировали два трансформатора общей мощностью 20 МВА, два выключателя 110 кВ и 26 разъединителей. В ходе работ на силовом оборудовании заменены резиновые уплотнители и трансформаторное масло. Кроме того, на энергообъекте выполнено техническое обслуживание устройств релейной защиты и автоматики, средств связи и телемеханики. Для комфорта потребителей энергетики проводили плановые технические мероприятия без ограничения подачи электричества.

АО «Россети Тюмень»