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В Екатеринбурге банк оштрафовали на 50 тысяч рублей за навязчивые звонки

Банк в Екатеринбурге оштрафовали на 50 тыс. руб. по ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ (совершение кредитором или лицом, действующим от его имени и (или) в его интересах, действий, направленных на возврат просроченной задолженности и нарушающих законодательство РФ) за навязчивые звонки. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП по Свердловской области.

Фото: Константин Мельницкий, Коммерсантъ

Фото: Константин Мельницкий, Коммерсантъ

В ФССП с заявлением обратилась местная жительница и рассказала, что ей начали звонить и сообщать о просроченной задолженности по кредиту. При этом заявительница не заключала договоров с кредитной организацией, поручителем не выступала.

Напомним, в уральской столице банк выбивал долг у другой местной жительницы, которая не брала кредит. По данным СМИ, это длилось полгода.

Полина Хабарова

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