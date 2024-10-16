В Екатеринбурге банк оштрафовали на 50 тысяч рублей за навязчивые звонки

Банк в Екатеринбурге оштрафовали на 50 тыс. руб. по ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ (совершение кредитором или лицом, действующим от его имени и (или) в его интересах, действий, направленных на возврат просроченной задолженности и нарушающих законодательство РФ) за навязчивые звонки. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП по Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Мельницкий, Коммерсантъ Фото: Константин Мельницкий, Коммерсантъ

В ФССП с заявлением обратилась местная жительница и рассказала, что ей начали звонить и сообщать о просроченной задолженности по кредиту. При этом заявительница не заключала договоров с кредитной организацией, поручителем не выступала.

Напомним, в уральской столице банк выбивал долг у другой местной жительницы, которая не брала кредит. По данным СМИ, это длилось полгода.

Полина Хабарова