В этом году «Россети Юг» потратили на подготовку к зиме 2,4 млрд рублей

На подготовку к осенне-зимнему периоду «Россети Юг» потратили на 15% большую сумму, чем в прошлом году — 2,4 млрд. руб. Об этом сообщает департамент связей с общественностью и СМИ компании.

Сейчас работы по повышению надежности электросетей практически завершены в Ростовской области и Республике Калмыкия. По утверждению «Россетей Юг», этому способствуют погодные условия.

Ранее сообщалось, что с начала года компания выполнила 11,9 тыс. договоров о присоединении к электросети, предоставив пользователям Юга 315 МВт мощности.

Дмитрий Ковалевский