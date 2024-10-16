В Пестречинском районе приостановили деятельность филиала колледжа Казани

По требованию прокуратуры Пестречинского района в селе Ленино-Кокушкино приостановили деятельность филиала Казанского авиационно-технического колледжа им. П.В. Дементьева. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

Прокуратура района выявила многочисленные нарушения законодательства о пожарной безопасности. Комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности Пестречинского района осмотрела учебные корпуса филиала. В результате обнаружили разрушение наружного слоя кирпичной кладки несущей стены.

Районный прокурор внес представление в адрес руководителя филиала. Нарушения полностью не устранили. Деятельность филиала авиационного колледжа приостановили до устранения нарушений. Сейчас решают вопрос о выделении средств на ремонт здания.

Диана Соловьёва