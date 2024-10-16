Донские спасатели завершили мотосезон

Спасатели ГУ МЧС по Ростовской области завершили стартовавший в апреле мотосезон. Как сообщает пресс-служба регионального ведомства, сотрудники МЧС на мотоциклах в этом году совершили 263 выезда.

При этом 178 раз мотоспасатели приезжали к месту ЧС первыми. Мобильная группа 13 раз справилась с работой без привлечения дополнительных сил и оказала помощь 63 пострадавшим в авариях людям. Техника спасателей оборудована всем необходимым для тушения пожаров и ликвидации последствий ДТП.

Дмитрий Ковалевский