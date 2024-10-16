Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Челнах привлекли к ответственности мать ребенка, устроившего поджог в школе

Полицейские Набережных Челнов привлекли к административной ответственности маму школьника, устроившего пожар в учебном заведении. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Татарстана.

Сотрудники полиции получили сообщение о возгорании на территории одной из школ. Полиция установила, что поджог устроил 10-летний ученик школы. Мальчик состоит на профилактическом учете за совершение административного правонарушения. По предварительным данным, школьник устроил пожар из-за конфликта с преподавателем.

По данному факту сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних провели проверку. На мать школьника составили административный материал по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Наказание по данной статье — предупреждение или административный штраф от 100 до 500 руб.

Диана Соловьёва

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...