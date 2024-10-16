В Челнах привлекли к ответственности мать ребенка, устроившего поджог в школе

Полицейские Набережных Челнов привлекли к административной ответственности маму школьника, устроившего пожар в учебном заведении. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Татарстана.

Сотрудники полиции получили сообщение о возгорании на территории одной из школ. Полиция установила, что поджог устроил 10-летний ученик школы. Мальчик состоит на профилактическом учете за совершение административного правонарушения. По предварительным данным, школьник устроил пожар из-за конфликта с преподавателем.

По данному факту сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних провели проверку. На мать школьника составили административный материал по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Наказание по данной статье — предупреждение или административный штраф от 100 до 500 руб.

Диана Соловьёва