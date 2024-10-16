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В Краснодаре создан мурал в честь погибшего на СВО героя

В Комсомольском микрорайоне Краснодара создано граффити, посвященное памяти погибшего на СВО героя Александра Кислинского, сообщает пресс-служба администрации города. Мурал нанесен на боковом фасаде девятиэтажного дома по ул. Тюляева, 19/2.

Фото: krd.ru

Фото: krd.ru

Александр Кислинский – гвардии ефрейтор, старший разведчик-снайпер ВС РФ спецназа с позывным «Невский». Он погиб в 2022 году при выполнении боевых задач в ходе СВО. Службу он начал после призыва в армию в 2006 году. Принимал участие в боевых операциях в Сирии и Грузии, был награждён медалями «За боевые отличия», «За воинскую доблесть» II степени, а также посмертно удостоен ордена Мужества.

Мурал создан по инициативе благотворительного фонда «Добро и Дело» за счет средств Гранта губернатора Кубани. Автором работы стал краснодарский художник Павел Бибишев.

Анастасия Казуков

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