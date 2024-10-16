Средняя рыночная стоимость кв. м жилья в Башкирии выросла на 3 тысячи рублей

Исполняющий обязанности главы министерства строительства и архитектуры Башкирии Артем Ковшов утвердил среднюю рыночную стоимость кв. м жилья на четвертый квартал этого года. Она составит около 116,2 тыс. руб., следует из постановления, опубликованного на интернет-портале республики.

Стоимость кв. м устанавливается для расчета размера субсидий, выделяемых для отдельных категорий граждан, нуждающихся в улучшении жилья. Субсидии им предоставляются из федерального и республиканского бюджетов на участие в строительстве или покупке жилья.

В третьем квартале стоимость кв. м жилья составляла 113,3 тыс. руб.

Венера Хисамова