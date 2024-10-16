Прокуратура выявила нарушения пожарной безопасности на железной дороге в Сочи

Южная транспортная прокуратура обнаружила серьезные нарушения законодательства о пожарной безопасности в полосе отвода железной дороги в Сочи. Это привело к административным мерам против руководства местной инфраструктуры, сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В ходе проверки специалисты выявили нарушения норм пожарной безопасности в полосе отвода железной дороги. В ответ на это прокуратура внесла официальное представление начальнику Сочинской дистанции инфраструктуры, входящей в состав ОАО «Российские железные дороги». Все выявленные нарушения были оперативно устранены.

Начальника инфраструктуры привлекли к административной ответственности по ч. 2 ст. 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности, совершенное в условиях особого противопожарного режима). Ему назначили штраф в размере 30 тыс. руб.

Мария Удовик