Утвержден порядок использования электросамокатов в Уфе

В Уфе утвердили порядок использования средств индивидуальной мобильности (СИМ). Соответствующее постановление администрации города опубликовано на сайте мэрии.

Речь идет об электросамокатах, электроскейтбордах, гироскутерах, сегвеях, моноколесах, а также электровелосипедах.

Согласно документу, запрещается размещать СИМы на проезжей части, велодорожках, пешеходных тротуарах, если оставшаяся часть тротуара составляет менее 2м, газонах и так далее.

При движении на них должен быть установлен возрастной порог, запрещается перевозить пассажиров, если это не предусмотрено оборудованием или конструкцией СИМ, не допускается управление ими в состоянии алкогольного опьянения или под воздействием лекарств, ухудшающих реакцию и внимание, скорость не должна превышать 25 км/ч, во время движения запрещается пользоваться мобильным телефоном, не оборудованным устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук, а также управлять СИМ с рулем, не держась за него хотя бы одной рукой.

Также в документе указан перечень зон, где запрещается передвигаться на СИМах: на территориях промышленных предприятий в Уфе, кладбищ, детских игровых площадок парков «Первомайский», «Волна», сквера имени Михалева, сквера 50-летия Победы, в парках Победы, Якутова, Гафури, саду имени Аксакова, в скверах Баландина, Зии Нуриева, Даяна Мурзина, Театрального, на Советской площади и около стелы «Уфа — город трудовой доблести», возле дома правительства Башкирии и ГКЗ «Башкортостан», в Арт-квадрате и других местах.

Майя Иванова