В Уфе из-за форума «Россия — спортивная держава» перекроют еще две улицы

В Уфе из-за проведения форума «Россия — спортивная держава», который пройдет с 17 по 19 октября, перекроют еще две улицы, сообщили в пресс-службе мэрии. 17 октября с 12:00 до 14:00 будет ограничено движение по улицам Пушкина и Советской. Ранее сообщалось о закрытии около десяти улиц.

Как сообщал «Ъ-Уфа», в рамках форума пройдет ряд мероприятий с участием свыше 150 олимпийских чемпионов и тренеров из России и зарубежья. Ожидается и визит Владимира Путина.

За организацию мероприятия отвечает правительство России. Его общий бюджет превысил 250 млн руб.

Венера Хисамова