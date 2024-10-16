ФК «Уфа» вылетел из розыгрыша Кубка России

Футбольный клуб «Уфа» в домашнем матче уступил ярославскому «Шиннику» со счетом 0:1. Таким образом уфимский клуб не смог выйти в основной этап турнира, завершив свое участие в Кубке России на стадии 1/16 финала.

Единственный гол в игре на стадионе «Нефтяник» забил нападающий «Шинника» Тимур Жамалетдинов, игравший в «Уфе» с 2020-го по 2022 год.

Уфимцы сыграли в турнире всего два матча. В предыдущем раунде «Уфа» победила астраханский «Волгарь» (1:1 в основное время, 5:4 в серии пенальти).

Идэль Гумеров