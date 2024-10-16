ОМК организовала производственный квест для школьников

Группа ОМК провела профориентационную игру для старшеклассников на арматурном заводе в Благовещенске. В рамках проекта школьникам предлагают познакомиться с рабочими профессиями и в игровой форме решить реальные производственные задачи. Участники изучили азы профессий сборщика и дефектоскописта, а также освоили начальные этапы 3D-проектирования под руководством специалистов завода.

Фото: АО «ОМК»

Производственный квест придумала сотрудница благовещенского завода ОМК Анна Дзендзелевская. Организовать квест она смогла за счет гранта «ОМК Партнерство».

«Экскурсии на завод для школьников проводим часто, а производственный квест – это новый формат для Благовещенска. Подростки любят игры и лучше воспринимают информацию через них. Так возникла идея познакомить старшеклассников с нашим производством и заводскими профессиями в формате квеста, чтобы в дальнейшем ребятам было проще определиться, на кого пойти учиться, кем работать. Школьники узнали о профессиях дефектоскописта, конструктора, разливщика металла и других. От школ получили восторженные отзывы, поэтому по запросу готовы организовывать подобные квесты и дальше», – говорит Анна Дзендзелевская.

В первом квесте приняли участие 40 учеников из двух школ. На четырех производственных участках они соревновались в освоении азов работы на заводе: в механосборочном цехе участники собирали задвижку, которую применяют в промышленности, а на этапе контроля качества школьники с помощью мини-камеры определяли дефекты внутри образца готовой продукции. Участники игры также познакомились с автоматизированное проектирование и 3D-моделированием. Для прохождения этого этапа участники смоделировали с помощью специальных программ объемный кубик из настольных игр.

Отметим, что благовещенский завод ОМК входит в национальный онлайн-путеводитель по экскурсиям на промышленные предприятия России. Ежегодно экскурсии посещает 2000 гостей.

Материал предоставлен АО «ОМК»