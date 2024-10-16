Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

ОМК организовала производственный квест для школьников

Группа ОМК провела профориентационную игру для старшеклассников на арматурном заводе в Благовещенске. В рамках проекта школьникам предлагают познакомиться с рабочими профессиями и в игровой форме решить реальные производственные задачи. Участники изучили азы профессий сборщика и дефектоскописта, а также освоили начальные этапы 3D-проектирования под руководством специалистов завода.

Фото: АО «ОМК»

Производственный квест придумала сотрудница благовещенского завода ОМК Анна Дзендзелевская. Организовать квест она смогла за счет гранта «ОМК Партнерство».

«Экскурсии на завод для школьников проводим часто, а производственный квест – это новый формат для Благовещенска. Подростки любят игры и лучше воспринимают информацию через них. Так возникла идея познакомить старшеклассников с нашим производством и заводскими профессиями в формате квеста, чтобы в дальнейшем ребятам было проще определиться, на кого пойти учиться, кем работать. Школьники узнали о профессиях дефектоскописта, конструктора, разливщика металла и других. От школ получили восторженные отзывы, поэтому по запросу готовы организовывать подобные квесты и дальше», – говорит Анна Дзендзелевская.

В первом квесте приняли участие 40 учеников из двух школ. На четырех производственных участках они соревновались в освоении азов работы на заводе: в механосборочном цехе участники собирали задвижку, которую применяют в промышленности, а на этапе контроля качества школьники с помощью мини-камеры определяли дефекты внутри образца готовой продукции. Участники игры также познакомились с автоматизированное проектирование и 3D-моделированием. Для прохождения этого этапа участники смоделировали с помощью специальных программ объемный кубик из настольных игр.

Отметим, что благовещенский завод ОМК входит в национальный онлайн-путеводитель по экскурсиям на промышленные предприятия России. Ежегодно экскурсии посещает 2000 гостей.

Материал предоставлен АО «ОМК»

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...