Глава Калининского района Челябинска претендует на место мэра

В Челябинске на конкурс по отбору кандидатов на должность мэра заявился глава Калининского района Владимир Шамне. Он стал одиннадцатым претендентом на пост градоначальника. Информация об этом опубликована на сайте городской думы Челябинска.

Владимиру Шамне 50 лет. В прошлом работал в управлении УФСНП РФ по Челябинской области, занимал руководящие должности в офисе ЗАО «Банк Русский Стандарт» в Перми, а также в челябинском филиале ОООО «Мечел–Сервис». Кроме того, Владимир Шамне был заместителем генерального директора АОА «Энергоактив». В августе 2019 года был назначен на должность вице-мэра Челябинска по вопросам градостроительства, однако в декабре 2022-го Владимир Шамне покинул пост, чтобы управлять Калининском районом города.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», документы на участие в конкурсе также подали сотрудник «Центрального агентства арбитражных управляющих» Максим Бакулин, генеральный директор логистического центра «Форвард» Светлана Мячкова, член ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих “Южный Урал”» Дмитрий Стариков, пенсионер МВД Георгий Невский, руководитель по транспортной логистике ООО «Уралтранском» Илья Царенков, главный специалист ООО «Специальная энергия» Юрий Дубовик, генеральный директор ООО «САД» Андрей Неверов, исполнительный директор ООО «Транском» Павел Урсаев, самозанятый Владислав Жеколдин и бывший депутат гордумы Челябинска Владимир Корнев.

Документы от претендентов на пост мэра принимаются до 17 октября включительно.